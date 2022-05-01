Mısır'da 8 Çocuk Triportör Kazasında Öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mısır'da 8 Çocuk Triportör Kazasında Öldü

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Mısır'da 8 Çocuk Triportör Kazasında Öldü

KAHİRE, 1 Mayıs (Xinhua) -- Mısır'da başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü Nil Deltası'ndaki Buhayre vilayetinde yolcu taşıyan bir triportörün devrilerek bir sulama kanalına batması sonucu en az 8 çocuk öldü.

KAHİRE, 1 Mayıs (Xinhua) -- Mısır'da başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü Nil Deltası'ndaki Buhayre vilayetinde yolcu taşıyan bir triportörün devrilerek bir sulama kanalına batması sonucu en az 8 çocuk öldü. Açıklamaya göre triportörde başkent Kahire'nin kuzeyindeki Buhayre'ye bağlı bir kasabada yer alan fabrikadaki işlerinden evlerine dönmekte olan toplam 12 yolcu bulunuyordu. Geri kalan 4 yolcu kazadan sağ kurtuldu. Savcılık 19 yaşındaki triportör şoförünü kasıtsız adam öldürme ile niteliksiz ve ruhsatsız bir aracı uygun olmayan şekilde kullanma suçlamasıyla gözaltına alarak sorguladı. Şoförün aynı zamanda insan kaçakçılığı ve çocuk işçi kullanma suçlarına da karıştığından şüpheleniliyor.

Xinhua / Güncel

Nil Deltası, Kahire, Mısır, Ölü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title