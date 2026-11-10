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Mısır'da 7 kişinin öldüğü tren kazasında 3 demiryolu personeli gözaltına alındı

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Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde 8 Kasım'da 7 kişinin öldüğü, 112 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili 3 demiryolu personelinin gözaltına alındığı belirtildi. Makinistin kontrol sistemini devre dışı bıraktığı ve kontrolörün izleme görevini ihmal ettiği tespit edildi.

Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili 3 demiryolu personelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Mısır'da 8 Kasım'da Kahire-Asvan demir yolu hattında meydana gelen kazayla ilgili Mısır Kamu Savcılığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başsavcı Muhammed Şevki'nin kazayla ilgili olarak Kahire Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden profesörlerden oluşan bir komite kurulması talimatı verdiği kaydedildi.

Kaza yerinde, güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan inceleme ve görgü tanıklarından ifadeler doğrultusunda makinistin, 134 numaralı trenin otomatik kontrol sistemini devre dışı bıraktığının, istasyon kontrolörünün de kontrol paneli üzerinden izleme görevini ihmal ettiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Kamu Savcılığının, istasyon kontrolörü ve amirinin yanı sıra trenin yardımcı makinistinin gözaltına alınması talimatı verdiği aktarıldı.

Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde 8 Kasım'da meydana gelen tren kazasında 7 kişi ölmüş, 112 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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