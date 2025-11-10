Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Rus Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ile Gazze ve Ukrayna Konularını Görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Gazze ve Ukrayna'yı görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, dün Kahire'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Şoygu'yu kabul etti.

Taraflar, mevcut ivme ve işbirliği potansiyeli ışığında ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yollarını ele aldı.

Görüşmede Sisi, Gazze'deki savaşın tüm aşamalarıyla sona erdirilmesi, ateşkesin güçlendirilmesi ve bölgeye insani yardımların kısıtlama olmaksızın ulaştırılabilmesi için Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasının önemini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, "bölgede adil ve kalıcı bir barış ile istikrar sağlamanın tek yolunun, uluslararası hukuka uygun şekilde iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması" olduğu ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin gelişmeler de ele alındı.

Sisi, krizin çözümü ve kapsamlı barışın sağlanması yönündeki tüm çabalara Mısır'ın destek verdiğini belirtti.

Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre Şoygu, "Kahire'nin özellikle Gazze Şeridi'ndeki bölgesel çatışmaların çözümüne yönelik çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'nun, Kahire temasları kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ve Savunma Bakanı Abdülmecid Sakr'ın yanı sıra güvenlik ve istihbarat kurumlarının üst düzey yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.