Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Doha'da Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, göreve geldiği günden bu yana ilk kez ziyaret ettiği Katar'da Emir Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, göreve geldiği günden bu yana ilk kez ziyaret ettiği Katar'da Emir Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, Doha'daki Emirlik Divanı'nda Sisi ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede Al Sani, "Bu ziyaretin, iki kardeş ülkenin isteği ve çıkarları doğrultusunda iş birliğine katkı sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke yetkililerinin de hazır bulunduğu görüşmede, Katar Yatırım Otoritesi ile Mısır Egemenlik Fonu arasında iki ülkenin limanlarına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

İktidara geldiği 2014 yılından bu yana ilk kez Katar'ı ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, iki günlük resmi ziyaret kapsamında dün Doha'ya gelmişti.