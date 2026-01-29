Haberler

İstanbul'da Mısır Çarşısı girişindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Fatih'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. Olay yerine gelen emniyet ekipleri saldırganı yakaladı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Fatih'te, aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişinin Mısır Çarşısı girişindeki kavgasında bir kişi silahla yaralandı.

Tarihi Mısır Çarşısı girişinde sabah saatlerinde, aralarında alacak verecek meselesi olan A.U ile B.A tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, B.A. belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek A.U'yu yaraladı.

Olay yerine yakın olan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, saldırganı yakaladı.

Çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
