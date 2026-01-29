Mısır Çarşısı girişinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi
İstanbul Fatih'teki Mısır Çarşısı girişinde çıkan silahlı kavgada, alacak verecek meselesi yüzünden tartışan iki kişi arasında yaşanan olayda A.U. adlı kişi hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili B.A. gözaltına alındı.
İstanbul Fatih'te, Mısır Çarşısı girişinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tarihi çarşının girişinde sabah saatlerinde, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen A.U. ile B.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada tabancayla vurulan A.U, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
A.U, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Araştırma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, olayın ardından kaçan B.A'yı yakaladı.
Şüphelinin "kasten yaralama" suçu kapsamında emniyetteki işlemleri devam ediyor.