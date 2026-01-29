Haberler

Mısır Çarşısı girişinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Fatih'teki Mısır Çarşısı girişinde çıkan silahlı kavgada, alacak verecek meselesi yüzünden tartışan iki kişi arasında yaşanan olayda A.U. adlı kişi hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili B.A. gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'te, Mısır Çarşısı girişinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tarihi çarşının girişinde sabah saatlerinde, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen A.U. ile B.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla vurulan A.U, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

A.U, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araştırma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, olayın ardından kaçan B.A'yı yakaladı.

Şüphelinin "kasten yaralama" suçu kapsamında emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış

Minibüsü apar topar hastaneye kırdı! Eski mesleği dikkat çekti
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı