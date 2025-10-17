Haberler

Mısır Başbakanı Medbuli: Nil Nehri Varoluşsal Bir Meseledir

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Nil Nehri'nin ülkesi için varoluşsal bir mesele olduğunu vurgulayarak, su kaynaklarının yönetimi ile ilgili zorlukları dile getirdi. Mısır, sınırlı su kaynakları ve uluslararası işbirliğine odaklanma kararlılığını yineledi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Nil Nehri'nin ülkesi için "kumara ya da pazarlığa" açık olmayan varoluşsal bir mesele olduğunu belirtti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Medbuli, 12 Ekim'de başlayan Kahire Su Haftası'nın kapanışında konuştu.

Medbuli, Kahire Su Haftası kapsamında pek çok konuyu ele aldıklarını, bunların başında da ülkelerin, halklarının kalkınmasını sağlamak amacıyla su kaynaklarını yönetirken karşılaştıkları zorlukların geldiğini ifade etti.

Başbakan, Mısır'ın "sınırlı su kaynakları, yüzde 98 oranında sınır aşan bir nehrin suyuna bağımlılık, sürekli nüfus artışı ve kişi başına düşen su miktarının giderek azalmasıyla" bu zorlukların net bir örneğini teşkil ettiğine işaret etti.

Medbuli, "Mısır için Nil, üzerinde kumar oynanamayacak veya pazarlığa açık olmayan varoluşsal bir meseledir. Mısır, uluslararası hukuka dayalı işbirliğine bağlı kalacak ve aynı zamanda haklarını tüm meşru yollarla savunma konusunda kararlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kahire Su Haftasının açılışında yaptığı konuşmada, Etiyopya yönetimini, Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı (Rönesans) ile Mısır ve Sudan'a zarar vermekle suçlamıştı.

Sudan, Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, uzun yıllardan beri Hedasi Barajı (Rönesans Barajı) konusunda karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başlamış, 9 Eylül 2025'te de açılışını yapmıştı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
