Mısır akbabası yuvasında görüntülendi

BOLU'daki Kınıkçı Kanyonu'nda, nesli tehlike altında olan Mısır akbabası, dronla yuvasında görüntülendi.

Doğasever Batuhan Güler, Seben ilçesindeki Kınıkçı Kanyonu'nda arkadaşlarıyla birlikte doğa yürüyüşüne çıktı. Güler, nesli tehlike altında bulunan Mısır akbabasını görünce dronuyla kayda girdi. Akbaba hem yuvasında hem de gökyüzünde süzülürken dronla görüntüledi.

