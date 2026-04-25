Misafirliğe gitti, heyelandan kurtuldu

TRABZON'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanda, 2 katlı evin yamaca bakan odaları toprak, kaya parçaları ve suyla doldu. Ev sahibi Hakkı Boz, bu sırada oğlunun evinde bulunduğu için toprak kaymasından etkilenmedi.

Kentte 2 gündür etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesi Dolaylı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde şiddetli yağışın ardından toprağın yumuşamasıyla Hakkı Boz'a ait 2 katlı evin arka kısmındaki arazide heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak, kaya ve ağaç parçaları, yağmur suyu ile evin arka duvarına birikti. Yamaçtan akan toprak kütlesi, evin duvar ve pencerelerini kırarak mutfağa ve yatak odasına doldu. Evin içerisini su ve molozlar kaplarken, sürüklenen eşyalar hasar gördü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, heyelanın devam etme riskine karşı inceleme başlatıldı.

HEYELANIN BOYUTU DRON KAMERASINDA

Yetkililer tarafından bölgede incelemelerinin sürdüğü, hava koşullarının düzelmesinin ardından iş makineleriyle evin içine dolan su, çamur ve hafriyatın temizleneceği bildirildi. Heyelanın boyutu dron kamerasına yansırken, fındık ağaçlarının kökleriyle birlikte evin içine kadar girdiği, bazı eşyaların da suyun etkisiyle metrelerce sürüklendiği gözlendi. Heyelan sırasında Boz, oğlunun evinde kaldığı için heyelandan etkilenmekten kurtuldu.

'ŞİDDETLİ YAĞMURUN ARDINDAN HEYELANLA KARŞILAŞTIK'

Yaşananları anlatan Hasan Boz, "Ev sahibi ağabeyimdir. Rahatsızlığı dolayısıyla dün doktora gitmiş, hastane işlemleri uzun sürünce de oğlunun evinde kalmıştı. O yüzden dün gece evinde değildi. Bugün dönecekti ama maalesef heyelandan dolayı dönemedi. Dün baya şiddetli bir yağmur yağınca ardından da böyle bir heyelanla karşılaştık. Gece saatlerinde oldu. Sabah komşumuz aradı ve heyelan olduğunu söyledi. AFAD'tan ve Ortahisar Belediyesi'nden geldiler. Jandarma ekipleri de geldi, kaymakamımızda ilgilendi. Devlet ilk aşamada gerekli hassasiyeti gösterdi. Heyelan suyla birlikte geldiği için havaların biraz düzelmesini bekliyorlar. İş makinelerini gönderip, eve dolan hafriyatı alacaklar" dedi.

'OĞLUNDA KALMIŞ OLMASAYDI, AĞABEYİM DE HASAR ALMIŞ OLACAKTI'

Evin kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Boz, "Ev kullanılmaz hale geldi. Evin arka duvarları yıkıldı ve eşyalar tahrip oldu. İçinde durulacak bir vaziyet yok. Gerekli raporlar yazıldı. Gereken yapılacak. Ağabeyim, geçici olarak oğlunda kalacak çünkü başka bir evi yok. Evi yapılınca geri dönecek. Ağabeyim Hakkı Boz akciğer kanseridir. Hassasiyet göstereceklerine inanıyorum. Oğlunda kalmış olmasaydı, ağabeyim de hasar almış olacaktı. Yatak odaları arka taraftaydı. Hafriyatta zaten oradan eve dolmuş. Fındık ocakları bile evin içerisine girmiş, arka tarafta olan buzdolabı bile öne gelmiş" diye konuştu.

