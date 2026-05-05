Mirasımız Kudüs Derneği, Doğu Kudüs'teki Filistin hastanesine tıbbi yardım yaptı

Mirasımız Kudüs Derneği, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin'in Makasıd Hastanesi'ne tıbbi ekipman ve ilaç desteği sağladı.

Yardımların teslimi için düzenlenen programa, Türkiye'nin Filistin nezdinde Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Ensar Fırat ile hastane ve Mirasımız Kudüs Derneği yetkilileri katıldı.

Programın sonunda tıbbi ekipman ve ilaç yardımı, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün en büyük Filistin hastanesi olan Makasıd Hastanesi'ne teslim edildi.

Makasıd Hastanesi Genel Müdürü Ömer Ebu Zayde, Büyükelçi Çobanoğlu'na hastane adına Mescid-i Aksa'nın görüntüsünün bulunduğu bir tablo hediye etti.

"Yardımlar devam edecek"

Büyükelçi Çobanoğlu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mirasımız Kudüs Derneği'nin söz konusu yardımları düzenli aralıklarla yaptığını ve bu yardımlara ihtiyacın Filistin'de giderek arttığını dile getirdi.

Sadece Gazze değil, Batı Şeria'da da sağlık sektörünün ciddi baskı altında olduğunu ve yardımların ilerleyen dönemde de devam edeceğini söyleyen Çobanoğlu, Filistin'de ekonomik sorunlar nedeniyle birçok insanın tedaviye erişim sağlayamadığını kaydetti.

Makasıd Hastanesi'nin ekonomik durumu iyi olmayan Filistinlilere kapılarını açtığını, bu nedenle hastaneye yapılan yardımların önemli olduğunu vurgulayan Çobanoğlu, işgal altındaki Batı Şeria'daki hastaların İsrail'den gerekli izinleri alamadığı için tedaviye gelemediğini kaydetti.

Hastane Müdürü Ebu Zayde ise Türkiye ve Türk halkı ile sağlam bağları olduğunu belirtti.

Yapılan yardımın ilk olmadığını ve devamının gelmesini ümit ettiklerini dile getiren Ebu Zayde, Türkiye'de Medipol Hastanesi ile işbirliği protokolü imzalayacaklarını, Filistin'de ilk kez Türk ekiplerle ortak şekilde karaciğer nakli için bir program başlatacaklarını duyurdu.