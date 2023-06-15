Miras kavgasında öz ağabeyini öldürdü

İzmir'de kardeş cinayeti: Öz ağabeyini acımadan pompalı tüfekle öldürdü

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde miras kavgası yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan kardeşlerin kavgası cinayetle bitti. Ağabeyinin evine gelen bir kişi pompalı tüfekle öz ağabeyini öldürdü.

Olay saat 21.00 sıralarında, Yenigün Mahallesi 222/41 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.K. (41), aralarında miras kavgası yüzünden anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen ağabeyi Atilla Kumanova'nın evine geldi. Aralarında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, Y.K. yanında getirdiği pompalı tüfekle ağabeyi Atilla Kumanova'ya ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Kumanova kanlar içerisinde kalırken, sesleri duyan çeviri sakinleri durumu ekiplere ihbar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 çocuk babası Atilla Kumanova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağabeyini pompalı tüfekle vuran Y.K., suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Atilla Kumanova'nın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.