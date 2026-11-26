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Birleşmiş Milletler (BM) Orta Afrika Cumhuriyeti İstikrar Misyonu (MINUSCA) Başkanı Valentine Rugwabiza, ülkede Temmuz 2025'ten bu yana 1900'den fazla silahlı grup mensubunun silahsızlandırıldığını açıkladı.

MINUSCA'dan yapılan açıklamaya göre Rugwabiza, başkent Bangui'de 25 Kasım'da düzenlediği görev süresinin son basın toplantısında, Nisan 2022'den bu yana ülkede barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik kaydedilen ilerlemeleri değerlendirdi.

Rugwabiza, 2019'da barış anlaşmasını imzalayan 14 silahlı gruptan 11'inin kendini feshettiğini belirtti.

Barış İçin Birlik (UPC) ve 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) adlı silahlı grupların 1900'den fazla mensubunun Temmuz 2025'ten 20 Ekim 2026'ya kadar silahsızlandırıldığını aktaran Rugwabiza, bu kişilerin ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Rugwabiza, ülkede barışın tesisi için sağlam bir temel oluşturulduğunu ancak barış anlaşmasının uygulanmasına ilişkin sürecin henüz tamamlanmadığını kaydetti.

Görev süresi 30 Kasım'da sona erecek Rugwabiza'nın yerine Malili diplomat Mohamed Ag Ayoya, 1 Aralık'ta göreve başlayacak.

BM Orta Afrika Cumhuriyeti İstikrar Misyonu

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2149 sayılı kararıyla Nisan 2014'te kurulan MINUSCA, sivillerin korunması, barış sürecinin desteklenmesi ve devlet otoritesinin ülke genelinde yeniden tesis edilmesi amacıyla faaliyet yürütüyor.

Bünyesinde 10 bin 290 askeri personelin görev yaptığı MINUSCA, hükümet ile 14 silahlı grup arasında 6 Şubat 2019'da imzalanan barış anlaşmasının uygulanmasına da destek veriyor.

BMGK, 12 Kasım'da oy birliğiyle kabul ettiği 2836 sayılı kararla MINUSCA'nın görev süresini 15 Kasım 2027'ye kadar uzattı.

Kaynak: AA