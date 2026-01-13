ABD'de Minnesota ve Illinois Eyaletleri, Göçmen Baskınlarını Durdurmak İçin Trump Yönetimine Dava Açtı

(ANKARA) - ABD'de Minnesota ve Illinois eyaletleri, Minnesota'da bir kadının Göçmen Polisi (ICE) tarafından vurularak öldürülmesinin ardından, "federal göçmenlik polislerinin eyaletlerindeki artan faaliyetlerini engellemek" amacıyla ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı dava açtı.

ABD'de bir kadının Göçmen Polisi tarafından vurularak öldürülmesi ve buna ilişkin protestoların ardından iki başsavcı ABD Başkanı Donald Trump ve hükümete dava açtı. Minnesota Başsavcısı Keith Ellison tarafından açılan davada, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve çeşitli üst düzey göçmenlik yetkilileri sanık olarak gösterildi. Eyalet yetkilileri, federal mahkemeden "bölgedeki ani polis artışını anayasaya aykırı ve yasadışı ilan etmesini" talep etti.

Eyalet yönetimi, Trump yönetimini "vatandaşlarına karşı ırksal profilleme yapmakla ve demokrat eğilimleri nedeniyle Minnesota'yı hedef almakla" suçladı. Yetkililer, "Yapılacak duruşmada, operasyonlar için acil bir geçici ihtiyati tedbir kararı isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Minnesota Başsavcısı Keith Ellison düzenlenen basın toplantısında, "Bu, özünde Minnesota'daki İkiz Şehirler'e yönelik federal bir işgaldir ve durdurulmalıdır. İyi eğitilmemiş, saldırgan ve silahlı polisler, yaygın yasadışı tutumlarıyla Minnesota'yı terörize etmiştir" diye konuştu.

Minnesota'daki dava dilekçesinde, memurların göçmenlik tutuklamasına tabi olmayan kişilere karşı silah göstermesi veya fiziksel güç kullanmakla tehdit etmesinin yasaklanması istenirken, polislerin görünür kimlik takması, vücut kameralarını aktif tutması ve yüzlerini gizleyen maskeleri çıkarması talep edildi.

Illinois'den "göçmen polislerinin denetim yapmasının engellenmesi" talebi geldi

Benzer bir adım atan Illinois eyaleti de federal mahkemeye başvurdu. Vali J.B. Pritzker, İç Güvenlik Bakanlığı'nın "tehlikeli güç kullanımını" gerekçe gösterdi. Illinois'deki dava, "Gümrük ve Sınır Muhafaza Polisleri birimlerinin eyalette sivil göçmenlik denetimi yapmasının engellenmesi, göz yaşartıcı gaz kullanılması, özel mülke izinsiz giriş ve operasyonları gizlemek için plaka kapatma gibi taktiklerin sınırlandırılması" taleplerini içerdi.

Bakan Noem: "Siyaseti güvenliğin önüne koyuyorlar"

İç Güvenlik Bakanlığı ise Minnesota Başsavcısı Ellison'ı "kamu güvenliği yerine siyaseti öncelemekle" suçladı. Adalet Bakanlığı'nın Minnesota'yı federal göçmenlik yasalarının uygulanmasını engelleyen bölgeler listesine almasının ardından İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Noem, "Bu yozlaşmış, aktivist siyasetçiler yıllardır Minnesotalıları korumayı reddettiler ve şimdi kontrollerini sürdürmek, Amerikan vatandaşlarından çalmaya devam etmek için yasadışı eylemler öneriyorlar. Bu yaygın sahtekarlığı kökünden kazıyacağız, Amerikalılara zarar veren suçlu kaçak yabancıları tutuklayacağız ve bu suça yataklık edenlerden hesap soracağız" dedi.

Bölgedeki gerilim, geçen hafta federal bir göçmenlik polisinin, kolluk kuvveti operasyonunu izleyen 37 yaşındaki üç çocuk annesi Renee Good'u vurarak öldürmesiyle tırmanmıştı.