MİNNESOTA - Roe-Wade kararının iptali Minneapolis'de protesto edildi - Haberler

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MİNNESOTA - Roe-Wade kararının iptali Minneapolis'de protesto edildi

AA - Nikolas Liepins - Güncel
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ABD Yüksek Mahkemesi, bugün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti.

ABD Yüksek Mahkemesi, bugün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti. ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde bulunan Minnesota Üniversitesi kampüsündeki Hubert H. Humphrey Halkla İlişkiler Okulu yakınında bir araya gelen kürtaj yanlıları, kararın iptalini protesto etti.

AA / Nikolas Liepins - Güncel

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