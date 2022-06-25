MİNNESOTA - Roe-Wade kararının iptali Minneapolis'de protesto edildi ABD Yüksek Mahkemesi, bugün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti. ABD Yüksek Mahkemesi, bugün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti. ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde bulunan Minnesota Üniversitesi kampüsündeki Hubert H. Humphrey Halkla İlişkiler Okulu yakınında bir araya gelen kürtaj yanlıları, kararın iptalini protesto etti. AA / Nikolas Liepins - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Togo Cumhuriyeti Minnesota Güncel Haberler

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