Minnesota: FBI, Pretti'nin ICE görevlilerince öldürülmesine ilişkin delil paylaşmayı reddetti

ABD'nin Minnesota eyaletindeki en üst düzey soruşturma kurumu, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Alex Pretti'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerince öldürülmesine ilişkin delil ve bilgileri paylaşmayı reddettiğini açıkladı.

ABD'de Pretti'nin ölümüne ilişkin soruşturmada, federal makamlarla eyalet yetkilileri arasında bilgi paylaşımı sorunu yaşanıyor.

CBS News'ün haberine göre, Minnesota Suçluları Yakalama Bürosu (BCA) tarafından yapılan açıklamada, FBI'ın olayla ilgili hiçbir kanıt veya bilgi paylaşmayacağını resmen bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, FBI'ın ICE tarafından öldürülen Renee Nicole Macklin Good hakkında da kanıt paylaşmadığı belirtilerek, işbirliği yapmama kararı "endişe verici ve daha önce benzeri görülmemiş" olarak nitelendirildi.

FBI ve Adalet Bakanlığı ile temasların sürdüğü ifade edilen açıklamada, ilgili kanıt ve bilgilere erişmek için tüm yasal yolların izleneceği kaydedildi.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi bünyesindeki Demokrat üyeler tarafından yayımlanan 4 Şubat tarihli raporda, Başkan Donald Trump yönetiminin Good ve Pretti olaylarındaki "usulsüzlükleri örtbas etmek için yanlış beyanda bulunduğu" iddia edilmişti.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı ABD'li hemşire olduğunu ve olaylar sırasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.