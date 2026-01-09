Haberler

ABD'de bir kadını öldüren ICE polisinin daha önce Irak'ta savaştığı ortaya çıktı

Güncelleme:
Minnesota eyaletinin Minneapolis kentindeki göçmenlere yönelik bir operasyon sırasında, ICE polisinin açtığı ateş sonucu bir ABD vatandaşı kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından, söz konusu polisin daha önce Irak'ta görev yaptığı açıklandı. İç Güvenlik Bakanlığı, memurun savunma amaçlı hareket ettiğini iddia etti.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, göçmenlere yönelik operasyon sırasında ABD vatandaşı bir kadını silahla öldüren Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisinin daha önce Irak'ta savaştığı bildirildi.

Associated Press (AP), Minneapolis kentinde bir ABD vatandaşını vuran ICE polisine ilişkin kayıtlara ulaştı.

Kadını vuran ajanın, 2024 Haziran'da bir kişiyi tutuklamak üzere yaklaştıkları araç tarafından sürüklenerek yaralandığı ve ABD İç Güvenlik Bakanlığınca da yaralanan memuru "Ross" olarak tanımlandığının doğrulanmasının üzerine AP, söz konusu olaya karışan polisin isminin Jonathan Ross olduğunu ortaya çıkardı.

Ross'un geçen ay bir mahkemede verdiği ifadelere erişen AP, 2004-2005 döneminde Irak'ta görev yaptığını ve 2007'de Sınır Devriyesi ekibinde görev aldığını ortaya çıkardı.

2007-2015 döneminde Sınır Devriyesi olarak görev yapan Ross'un, o tarihten itibaren ICE için çalıştığı kaydedildi.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel





