ABD'de, Alex Pretti'nin öldürülmesi olayına karışan federal ajanların idari izne çıkarıldığı iddiası

ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE görevlileri tarafından vurulan Alex Pretti olayında, söz konusu federal ajanların idari izne çıkarıldığı iddiaları gündeme geldi. Gümrük ve Sınır Muhafaza yetkilileri ise güvenlik nedeniyle başka bir şehirde çalıştıklarını belirtti.

ABD'nin Minnesota eyaletinde Alex Pretti'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerince öldürülmesi olayına dahil olan federal ajanların idari izne çıkarıldığı öne sürüldü.

CBS News'in haberine göre, ismi verilmeyen bir federal yetkili, Pretti'nin vurulması olayında yer alan federal ajanların idari izne çıkarıldığını söyledi.

Bu iddia, Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino'nun 24 Ocak'ta gazetecilere verdiği demeçle doğrudan çelişiyor.

Bovino, söz konusu ICE görevlilerinin güvenlik sebebiyle başka bir şehirde çalışmaya devam ettiklerini ifade etmişti.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

