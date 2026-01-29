ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE'ın yaklaşık 100 mahkeme kararını ihlal ettiği bildirildi

ABD'nin Minnesota eyaletinde federal başyargıç, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının, ocak ayında yaklaşık 100 mahkeme kararını ihlal ettiğini bildirdi.

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, Minnesota eyaleti Başyargıcı Patrick Schiltz, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine açılan dava kapsamında mahkemeye ICE Direktör Vekili Todd Lyons'ı çağırma kararını iptal etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Schiltz, açıklamasında 74 farklı göçmenlik davasından 96 mahkeme kararına yer vererek ICE'ın 1 Ocak'tan bu yana bu kararları ihlal ettiğine dikkati çekti.

ICE'ın yalnızca ocak ayında "bazı federal kurumların kurulmasından bu yana uymadığından" daha çok mahkeme direktifini göz ardı ettiğini belirten Schiltz, ICE mahkeme kararlarını ihlal etmeyi sürdürürse Lyons'ı sorulara cevap vermesi için tekrar çağırılabileceğini bildirdi.

Schiltz, "ICE kendi başına kanun değildir. ICE, mahkeme kararına itiraz etme hakkına sahip ancak bu kararlar iptal edilmedikçe ya da geçersiz kılınmadıkça diğer davacılar gibi karara uymakla yükümlüdür." ifadelerini kullandı.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.