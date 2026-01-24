Haberler

ABD'nin Minnesota eyaletinde binlerce kişi göçmenlik uygulamalarına karşı protesto düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Minnesota'nın Minneapolis kentinde binlerce kişi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'nun uygulamalarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Eylemler, Trump yönetiminin göçmen politikasına karşı duyulan tepkiyi artırdı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde binlerce kişi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosunun (ICE) uygulamalarını ve Başkan Donald Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikalarını protesto etmek için sokaklara çıktı.

Minneapolis kentinde düzenlenen gösteriler, organizatörlerin halkı işe ya da okula gitmemeye ve alışveriş yapmamaya çağırmasının ardından geniş katılımla gerçekleşti.

Kent geneline yayılan protesto yürüyüşleri, ICE'nin yürüttüğü uygulamalara karşı ülke genelinde düzenlenen "ICE OUT!" adlı eylemler kapsamında yapıldı.

Soğuk havaya rağmen binlerce kişi kent merkezinde toplanarak, ICE'nin uygulamalarına tepki gösterdi ve göçmenlere yönelik baskıların sona erdirilmesini talep etti.

Göstericiler, Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına karşı tepkilerini de dile getirdi.

Protestolar kapsamında Minneapolis-Saint Paul Uluslararası Havalimanı'nda toplanan din adamları, ilahiler söyleyip dua ederek bölgeye gönderilen 3 bin federal kolluk görevlisinin çekilmesini istedi.

Eylem sırasında çok sayıda din adamı gözaltına alındı.

Gösterilere destek amacıyla eyalet genelinde 700'den fazla işletme kepenk kapattı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polislerinin göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmesi ülke çapında protestolara yol açmış, federal yönetimin göçmen politikaları eleştirilerin odağı olmuştu.

Trump, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösterilerin arttığı Minnesota'da güvenliğin sağlanması amacıyla protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı devreye sokabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Bakan Şimşek: Fitch ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir

Piyasaların merakla beklediği rapora Bakan Şimşek'ten ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor

Asya ülkesinde siyasi deprem! Hükümet düştü, erken seçime gidiliyor
Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Termometreye bakan gözlerine inanamadı! Makarna bile havada dondu
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı

Bayğaralar'a şafak baskını: Yerlikaya operasyon görüntülerini paylaştı
Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor

Asya ülkesinde siyasi deprem! Hükümet düştü, erken seçime gidiliyor
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

Kerem'e takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu