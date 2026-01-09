Haberler

ABD'de göçmenlere yönelik operasyonların sürdüğü Minneapolis'te öğrenciler uzaktan eğitim alabilecek

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, federal hükümetin göçmenlere yönelik operasyonları sürerken, okullarda hibrit eğitim sistemine geçileceği duyuruldu. Velilere gönderilen e-postada, çocukların güvenlik endişeleri sebebiyle uzaktan eğitim alabileceği bildirildi.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde federal hükümetten birimlerin göçmenlere yönelik operasyonları devam ederken, öğrencilere bir süre uzaktan eğitim seçeneği sunulacağı belirtildi.

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin 7 Ocak'ta ABD vatandaşı bir kadını öldürdüğü olaya ilişkin kamuoyu tepkisi sürerken, bir yandan da kentte göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor.

The Associated Press'in edindiği bilgiye göre, bölge yetkilileri, velilere e-posta göndererek operasyonlar devam ederken kentteki okullarda hibrit eğitim planına geçileceğini bildirdi.

E-postada, öğretmenlerin dersleri öğrencilerle birlikte dersliklerde işlemeye devam edeceği, okula gönderilmesi güvenlik endişesiyle tercih edilmeyen çocukların ise derslere çevrim içi katılabileceği ifade edildi.

Hibrit eğitim planının 12 Şubat'a kadar geçerli olacağı kaydedildi.

ABD'de Donald Trump yönetimi, düzensiz göçmenlerle mücadelede baskıyı artırmak için Minneapolis'te ICE ve Federal Soruşturma Bürosu gibi kurumlarda çalışan yaklaşık 2 bin federal ajanı konuşlandırma kararı almıştı.

ICE birimlerinin 7 Ocak'ta Minnesota'da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmesi ülkede tepki toplamıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
