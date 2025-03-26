İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 143 adrese baskın! Onlarca gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
CHP'den Erdoğan'a 'Turpun büyüğü dökülmedi' yanıtı

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi: Anlıyoruz ki...
CHP'den Erdoğan'a 'Turpun büyüğü dökülmedi' yanıtı

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi: Anlıyoruz ki...

Miniklerden Tekne Orucu İftarı Etkinliği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde Müftülük tarafından düzenlenen Tekne Orucu İftarı etkinliği, 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Oruç ibadetiyle tanışan minikler, sabrı ve paylaşmayı deneyimledi.

Erzurum'da miniklerden tekne orucu

ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesinde Müftülük, 4-6 Yaş Kur'an Kursunda tekne orucu iftarı düzenledi.

İyilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Oltu İlçe Müftülüğü tarafından Güllük 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda oruç ibadetiyle tanışan minik öğrenciler, Tekne Orucu İftarı'nda bir araya geldi. Öğrenciler, tuttukları oruçla sabrı öğrenirken, aynı zamanda birbirlerine ikramda bulunmanın önemini de deneyimlediler. İftar programı, öğrencilerin okuduğu oruç duasıyla başladı. Miniklerin neşeli katılımı, etkinliğe ayrı bir renk kattı.

İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik ve İlçe Müftüsü Veysel Çelebi'nin de katıldığı programda, öğrenciler "Diş Kirası" adı altında hediye ile ödüllendirildi. Oltu İlçe Müftülüğü, bu anlamlı etkinlikle hem genç yaşta dini bilincin aşılanmasına katkıda bulunmayı hem de toplumsal dayanışmayı pekiştirmeyi amaçladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title