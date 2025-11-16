Haberler

Minik Osman İçin İyilik Kampanyası Başlatıldı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı'nın anısına başlatılan kampanya ile çocuklara oyuncak dağıtılacak. Osman, deprem sonrası oyuncaklarını bağışlamıştı ve kampanya onun adını yaşatmak için düzenlendi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde annesiyle birlikte kaybolduktan 9 gün sonra cesedi bulunan 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı anısına başlatılan kampanyayla çocuklara oyuncak dağıtılacak.

Merkez Mahallesi Muhtarı Yusuf Öztürk, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Osman'ın oyuncaklarını bağışlamak için muhtarlığına getirdiğine dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bunun üzerine ilçede yaşayanlar muhtarlığın kapısının önüne oyuncak bırakmaya başladı.

Bu durumu gören Öztürk, çocukların oyuncaklarını ihtiyaç sahibi çocuklarla paylaşılması için "Osman'ın iyilik eli, minik adam Osman" isimli kampanya başlattı.

Yusuf Öztürk, AA muhabirine, Osman ile 2023 yılında tanıştıklarını söyledi.

Osman'ın Kahramanmaraş merkezli depremin ardından oyuncaklarını muhtarlığa getirdiğini anlatan Öztürk, "2023 yılında ilçe olarak Kaymakamlık, Belediye ve Merkez Muhtarlığı olarak kampanya başlatmıştık. Elimizdeki malzemeleri deprem bölgesine göndermiştik. Osman da o zaman elindeki oyuncakları bize getirmişti. Minik Osman ile bu şekilde tanışmıştık. Osman bizi iftara da davet etmişti. Osman küçüktü ama konuşkan ve olgun bir çocuktu. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Osman'ın vefatının ardından fotoğrafları sosyal medyada paylaştığını ifade eden Öztürk, "Muhtarlık binamıza geldiğimizde kapımıza oyuncaklar bırakılmıştı. Osman'ın adını yaşatmak için 'Osman'ın iyilik eli, minik adam Osman' şeklinde kampanya yaptık. Hem isminin yaşaması hem de oyuncakların paylaşılması adına bu kampanyayı yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil Demir - Güncel
