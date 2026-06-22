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Samsun'da minik öğrenciler yıl sonunu ukulele konseriyle kutladı

Samsun'da minik öğrenciler yıl sonunu ukulele konseriyle kutladı
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Samsun'un Atakum ilçesinde Yunus Emre İlkokulu 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri, müzik öğretmeni Anıl Somuncu yönetiminde ukulele ile yıl sonu konseri verdi. 80-90 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Samsun'un Atakum ilçesinde minik öğrencileri yılın son eğitim öğretim haftasında ukulele konseri verdi.

Yunus Emre İlkokulu 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri, Müzik öğretmeni Anıl Somuncu'nun yönetiminde gitarın minyatürü görünümünde, dört telli bir çalgı olan ukuleleyle okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrendikleri parçaları seslendirdi.

Öğrenciler, yıl boyunca yaptıkları çalışmaların ardından sahneye çıkarak hem eğlendi hem de izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Müzik öğretmeni Anıl Somuncu, ukulele çalışmasının önce kızının sınıfında velilerin talebiyle başladığını, kısa sürede okulda farklı sınıflara da yayıldığını söyledi.

Çalışmanın öğrencilerden ve velilerden güzel tepkiler aldığını belirten Somuncu, "Velilerimizin talebiyle başlayan ukulele çalışmamız kısa sürede çok güzel tepkiler aldı ve okulumuzda farklı sınıflar da çalışmamıza katıldı. Dönem içinde yaptığımız çalışmalarla mini bir konser verebilecek düzeye geldik." dedi.

Yıl sonunda 80-90 öğrencinin müzikle buluştuğunu dile getiren Somuncu, "Öğrencilerimiz bu yaşta müzik yolculuğuna büyük bir mutlulukla adım attı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
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