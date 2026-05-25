Edirne'de öğrencilerden Gazze için kurban bağışı

Edirne'de Fatih Sultan Mehmet 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kermesten elde ettikleri gelirle 2 kurbanı Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için bağışladı.

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan (TDV) yapılan açıklamaya göre, öğrenciler Kurban Bayramı dolayısıyla toplanan bağışı TDV Edirne Şube Başkanı ve İl Müftüsü Burhan Çakır'a makbuz karşılığı teslim etti.

Çakır, paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma bilinciyle hareket eden öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencileri güzel değerlerle yetiştiren aileleri ve öğretmenlerine de teşekkür eden Çakır, "Onların bu fedakarca davranışları bizleri son derece mutlu etti, öyle inanıyoruz ki miniklerimizin tertemiz gönülleriyle ihtiyaç sahibi kardeşleri için sergiledikleri bu tutum, yeryüzüne serpilen birer iyilik tohumu, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin için ise birer umut ışığıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
