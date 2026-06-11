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Çankırı'da minik öğrenciler "ay yıldız" koreografisi yaptı

Çankırı'da minik öğrenciler 'ay yıldız' koreografisi yaptı
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Çankırı'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri yıl sonu gösterisinde ay yıldız koreografisi sergiledi. Programda ezan, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü vatan sevgisinin önemini vurguladı.

Çankırı'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri yıl sonu gösterisinde "ay yıldız" koreografisi oluşturdu.

İmam-ı Azam 4-6 Yaş Kur'an Kursu tarafından cami bahçesinde yıl sonu programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından minik öğrenciler tarafından ezan ve Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Mehmet Şahin, burada yaptığı konuşmada, minik öğrencilere vatan sevgisinin aşılanmasının önemine dikkati çekti.

Konuşmanın ardından minik öğrenciler tarafından sunulan "ay yıldız" koreografisi ile çeşitli gösteriler katılımcılar tarafından beğeni topladı.

Öğrencilerin sure, dua ve şiir okumalarının ardından babalar, madalya ve taç taktıkları çocuklarını tebrik etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
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