Haberler

Minik öğrencilerden örnek davranış

Minik öğrencilerden örnek davranış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nallıhan'daki Ahmet Remzi Öntaş Anaokulu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri parayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Kaymakamlığa teslim etti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Ahmet Remzi Öntaş Anaokulunun minik öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri parayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Elagöz ve personel, miniklerin emaneti olan zarfları ve kolileri teslim alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Elagöz, "Minik öğrencilerin örnek davranışı için Nallıhan Ahmet Remzi Öntaş Anaokulu Müdürü Hülya Ünsal'a, öğrencilerin velilerine ve emeği geçen öğretmenlerimize, en önemlisi minik yavrularımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın "Güle güle" dedi
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti