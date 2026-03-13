Minik öğrencilerden örnek davranış

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Ahmet Remzi Öntaş Anaokulunun minik öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri parayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Elagöz ve personel, miniklerin emaneti olan zarfları ve kolileri teslim alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Elagöz, "Minik öğrencilerin örnek davranışı için Nallıhan Ahmet Remzi Öntaş Anaokulu Müdürü Hülya Ünsal'a, öğrencilerin velilerine ve emeği geçen öğretmenlerimize, en önemlisi minik yavrularımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.