Minik Öğrenciler Fidan Dikti

Batman'ın Sason ilçesinde ilkokul öğrencileri yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde fidanları toprakla buluşturdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıklarının iş birliğinde yürütülen "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" projesi kapsamında Orman İşletme İl Müdürlüğünün katkılarıyla ilçedeki 100. Yıl İlkokulu'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Programda, öğrenciler, öğretmenler ile orman muhafaza görevlileri eşliğinde okul bahçesine fidan dikerek, fidanlara can suyu verdi.

Öğrenciler, daha sonra ormanların korunmasının önemi ve orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirildi.