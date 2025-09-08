Haberler

Minik Öğrenciler Fidan Dikti

Minik Öğrenciler Fidan Dikti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde ilkokul öğrencileri, 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' projesi kapsamında fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlikte ormanların korunmasına dair bilgilendirme de yapıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde ilkokul öğrencileri yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde fidanları toprakla buluşturdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıklarının iş birliğinde yürütülen "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" projesi kapsamında Orman İşletme İl Müdürlüğünün katkılarıyla ilçedeki 100. Yıl İlkokulu'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Programda, öğrenciler, öğretmenler ile orman muhafaza görevlileri eşliğinde okul bahçesine fidan dikerek, fidanlara can suyu verdi.

Öğrenciler, daha sonra ormanların korunmasının önemi ve orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 3 büyük devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 3 büyük devi iflas etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin: Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim

Gürsel Tekin'den son dakika resti: AK Parti'nin kucağına oturduğum...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.