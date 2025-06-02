Minik DOA'lar ile Çocuklara Geri Dönüşüm Bilinci Aşılanıyor

Minik DOA'lar ile Çocuklara Geri Dönüşüm Bilinci Aşılanıyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre Haftası kapsamında çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmayı amaçlayan 'Minik DOA'lar' adlı animasyon filmine dikkat çekti. Film, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinesine bırakılan plastik bir şişenin dönüşüm yolculuğunu masalsı bir dille anlatıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre Haftası kapsamında sosyal medya hesabından, Depozito Yönetim Sistemini çocuklara anlatan "Minik DOA'lar" adlı animasyon filmini paylaştı.

Kurum, paylaşımında "Çocuklarımızın bu akşamki uyku hikayesi bizden. Yeşil Gelecek Adası'nın minik DOA'larıyla tanışalım." ifadelerini kullandı.

Çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmayı hedefleyen animasyon filminde, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinesine bırakılan bir plastik şişenin dönüşüm yolculuğu anlatılıyor. Yapay zeka destekli "minyatür işçiler" tekniğiyle hazırlanan filmde, geri dönüşüm süreci masalsı bir dille görselleştiriliyor.

Yeşil Gelecek Adası'nda yaşayan "Minik DOA" kahramanlarının çevreye duyarlı yaşamları üzerinden anlatılan hikayeyle, sıfır atık kültürünün küçük yaşta kazandırılması amaçlanıyor.

Filmde, "Yeterince var" sloganı da hatırlatılarak sıfır atık hareketine dikkat çekiliyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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