Osmaniye'de minibüste yedek lastiğe gizlenmiş 9 kilo 400 gram uyuşturucu bulundu
Osmaniye'de polis ekipleri, TAG otoyolunda durdurdukları minibüsün yedek lastiğinde 9 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu buldu. Sürücü ve bir kişi gözaltına alınıp tutuklandı.
Osmaniye'de bir minibüsün yedek lastiğinde 9 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında F.A. idaresindeki minibüsü durdurdu.
Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın bagajındaki yedek lastiğin içine gizlenmiş 9 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Ekipler, sürücü ile araçta bulunan M.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.