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Osmaniye'de minibüste yedek lastiğe gizlenmiş 9 kilo 400 gram uyuşturucu bulundu

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Osmaniye'de polis ekipleri, TAG otoyolunda durdurdukları minibüsün yedek lastiğinde 9 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu buldu. Sürücü ve bir kişi gözaltına alınıp tutuklandı.

Osmaniye'de bir minibüsün yedek lastiğinde 9 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında F.A. idaresindeki minibüsü durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın bagajındaki yedek lastiğin içine gizlenmiş 9 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Ekipler, sürücü ile araçta bulunan M.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
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