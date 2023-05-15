Minibüsün, otomobille çarpıştıktan sonra işyerine girdiği kaza kamerada

VAN'da otomobille çarpıştıktan sonra savrulan minibüs bir iş yerine girerek durabildi. Her iki araçta bulunan 3'ü çocuk 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza saat 16.00 sıralarında Van'ın en işlek caddesi olan Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Baran Taşçı yönetimindeki 65 AAV 532 plakalı minibüs ile 31 FE 408 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, savrulan minibüs bir iş yerine girerek durabildi. Minibüsün hızla iş yerine girdiğini gören kaldırımdaki vatandaşlar son anda kaçarak olası yaralanmadan kurtuldu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada her iki araçta bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı,