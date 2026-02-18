Haberler

Bolu'da Otomobile Minibüs Çarptı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BOLU'nun Gerede ilçesinde karşı şeride geçmek isteyen sürücünün kullandığı otomobile, minibüs çarptı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde karşı şeride geçmek isteyen sürücünün kullandığı otomobile, minibüs çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah 08.20 sıralarında Gerede-Ankara yolu üzerindeki Esentepe Bölge Trafik İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Karşı şeride geçmek isteyen İsa C. yönetimindeki 06 KK 686 plakalı otomobile, Adil Ş. idaresindeki 14 KA 999 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, refüje çıktı. Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

HABER: Mutlu YUCA/GEREDE(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Mbappe'nin Prestianni'nin gözlerinin içine baka baka defalarca küfrettiği görüntüler ortaya çıktı

Gözlerinin içine baka baka defalarca aynı küfrü etti
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi