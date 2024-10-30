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Minibüsün Çarptığı 14 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Minibüsün Çarptığı 14 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde annesinin elinden yola fırlayan 14 aylık Sümeyra Elşeher, servis minibüsünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şoför gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, servis minibüsünün çarptığı 14 aylık Suriye uyruklu Sümeyra Elşeher, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bebeğin, annesinin elinden yola fırladığı öğrenildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Albayrak Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat A. (45) yönetimindeki 45 J 6317 plakalı servis minibüsü, annesinin elinden yola fırlayan Sümeyra Elşeher'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elşeher, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şoför Murat A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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