İlkokul öğrencisi Miraç İslam Efe'ye minibüs çarptı: Hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde ilkokul öğrencisi Miraç İslam Efe'nin (10), okul çıkışı yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kaza, Çarşamba günü öğle saatlerinde ilçeye bağlı Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkıp eve giderken yolun karısına geçmeye çalışan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Miraç İslam Efe'ye, H.T. yönetimindeki 41 T 8279 plakalı işçi servisi minibüsü çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Miraç İslam Efe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen servis minibüsü şoförü H.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Minibüsün, Miraç'a çarptığı anın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Kamera kaydında, caddeden karşıya geçen Miraç'a minibüsün çarptığı anlar yer aldı.