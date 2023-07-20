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Minibüsle yılanı ezerek yaralayan sürücüye ceza

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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde minibüsüyle yılanı ezerek yaralanmasına neden olan sürücüye 2 bin 77 lira idari para cezası uygulandı.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, minibüsüyle yılanı ezerek yaralanmasına neden olan sürücü K.Ş.'ye, 2 bin 77 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Toprakkale ilçesinde minibüsün ezip yaraladığı yılanın fotoğrafının sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen ekipler, yılanı ezen minibüsün plakasından sürücü K.Ş.'ye ulaştı. K.Ş.'ye Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 2 bin 77 lira idari para cezası kesildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Toprakkale Güncel Haberler

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