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Minibüsle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Minibüsle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

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KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada İsa Erdoğan (46) ve eşi Gülay Erdoğan (45) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada İsa Erdoğan (46) ve eşi Gülay Erdoğan (45) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beyşehir ilçesi Gölkaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şaban Kılınç (36) yönetimindeki 34 FGS 572 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Emre Erdoğan (22) yönetimindeki 42 B 5404 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücüler Şaban Kılınç ve Emre Erdoğan ile minibüsteki Mevlüt Ağar (20), İsa Erdoğan ve eşi Gülay Erdoğan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan iki sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsa ve Gülay Erdoğan çifti, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal - Güncel

İsa Erdoğan Gülay Güncel Haberler

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