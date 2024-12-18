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Minibüs şoföründen yolculara tehdit: Ücretinizi vermezseniz kapıyı açmam

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Sarıyer'de bir minibüs şoförü, 20 kişinin 18 lira yolculuk ücretini vermediği iddiasıyla yolculara tepki gösterdi. "Bunu vereceksiniz, kapıyı açmayacağım yoksa. Kurunun yanında yaş da yanacak." diyen minibüs şoförü, kapıları kilitleyip ücretleri toplayana kadar yolcuları indirmedi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak Mahallesi'nde, Pınar Mahallesi-Zincirlikuyu Metrobüs seferini yapan 34 M 1019 plakalı minibüste saat 09.00 sıralarında "ücret" tartışması yaşandı. Seyir halindeki minibüsün şoförü, 20 kişinin 18 lira yolculuk ücretini vermediğini belirterek tepki gösterdi.

"ÜCRETİNİZİ VERMEZSENİZ KAPIYI AÇMAYACAĞIM"

Kimse ücretini uzatmayınca şoför, bir süre sonra tekrar yolculara seslenerek ücreti istedi. Öfkeli minibüs şoförü, en son aracın kapılarını kapatarak 20 kişinin ücretini vermemesi durumunda kimseyi indirmeyeceğini söyledi. Minibüs şoförü, "Bunu vereceksiniz kapıyı açmayacağım yoksa, kurunun yanında yaş da yanacak. Hep aynı senfoni, 1-2 kişi de değil, 35 kişi var arabada. 18 liraya şeref ve haysiyet satan adamlar." diyerek tepki gösterdi.

"18 LİRAYA TENEZZÜL EDİYORSUNUZ"

Ücretlerin ödenmemesi üzerine tepki göstermeye devam eden minibüs şoförü, "Bunu vereceksiniz, vermezseniz yüklü arabayla geri döneceğim. Kapıyı da açmayacağım, söylüyorum. Ben ciddiyim, dediğimi yaparım. 1-2 kişi değil 20 kişi. 5-10 kişiye eyvallah diyoruz" dedi. Bir süre sonra minibüsteki yolculardan bazıları ücretlerini uzattı. Bunun üzerine şoför, "Dürüstlüğe gelince konuşuyorsunuz. 18 liraya tenezzül ediyorsunuz. Biz salağız. Bak, nasıl geliyor para." diyerek ücretleri topladı.

"O ZAMAN BU İŞİ YAPMA"

Ayrıca araçta bulunan bazı yolcular işe geç kaldıklarını belirterek minibüsün kapılarının açılmasını istedi. Yolculardan biri, "O zaman bu işi yapma böyle olur mu. İlk defa görüyorum böyle bir şey diyerek şoföre tepki gösterdi. Yaşananlar yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Minibüs şoföründen yolculara tehdit: Ücretinizi vermezseniz kapıyı açmam
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Minibüste "ücret" tartışması! Kapıları kilitleyip yolcuları indirmedi
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