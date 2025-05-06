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Minibüs Şoförü Seyir Halinde Kitap Okurken Yakalandı

Minibüs Şoförü Seyir Halinde Kitap Okurken Yakalandı
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Mardin'de seyir sırasında kitap okuyan bir minibüs şoförünün görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Bu durumun ardından Mardin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, şoförün işine son verdi.

MARDİN'de seyir sırasında kitap okuyan minibüs şoförü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Artuklu ilçesinde şehir içi yolcu minibüsü şoförü, seyir sırasında direksiyonun üzerine bıraktığı ders kitabını okudu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından inceleme başlatan Mardin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, şoförün işine son verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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