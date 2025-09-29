Minibüs ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberler

Antalya'nın Akseki ilçesinde minibüsle yolcu otobüsünün çarpışması sonucu Hakan Bekar hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde minibüsle yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada Hakan Bekar (47) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Akseki- Manavgat yolunun Kale mevkisi yakınlarında meydana geldi. Hakan Bekar yönetimindeki 07 F 5441 plakalı minibüs ile Rıdvan Cengiz İlçin (66) idaresindeki 23 HD 270 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü Hakan Bekar ile beraberindeki Türkan Can (70) yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılardan durumu ağır olan Hakan Bekar kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
