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İnegöl'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 77 Yaşındaki Çift Yaralandı

İnegöl'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 77 Yaşındaki Çift Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 77 yaşındaki İzzet G. ve eşi Emine G., kullandıkları otomobilin bir minibüsle çarpışması sonucu yaralandı. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü İzzet G. (77) ve yanındaki eşi Emine G. (77) yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Tahtaköprü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzzet G. yönetimindeki 43 YA 930 plakalı otomobil ile Engin T. (55) idaresindeki 16 ALL 444 plakalı minibüs çarpıştı. Otomobil sürücüsü İzzet G. ile yanındaki eşi Emine G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edidi. Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesi ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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