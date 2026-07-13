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Minibüs Durağında Çıkan Kavgada Durak Başkanı Öldürüldü

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Afyonkarahisar'da minibüs durağında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Durak Başkanı Osman Bulaş hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüs durağında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Durak Başkanı Osman Bulaş'ın (43) hayatını kaybettiği, şoför İ.Ç.'nin (38) yaralandığı olaya ilişkin 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan pompalı tüfek ve bıçak da ele geçirildi. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Yaralı İ.Ç.'nin AFSÜ Hastanesi'nde tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Öte yandan olayın yaşandığı Uydukent bölgesindeki minibüs esnafının tepki için bir süreliğine çalışmama kararı aldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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