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Yasemin Minguzzi, Bakan Gürlek ile Görüşmek İstiyor

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Kadıköy'de bıçaklı saldırıda öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşmek istediğini belirterek adalet çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşme isteğini dile getirerek, "Ben yalnızca evladım ve tüm çocuklarımız için adalet istiyorum. Mücadelemden vazgeçmeye hiç niyetim yok. Hukuk ve adalet içinde, sesimi duyurmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşmek istediğini ifade ederek, "Sabrım artık taşmak üzere. Aylardır sizinle görüşebilmek için bekliyorum. Her defasında 'Tamam Yasemin Hanım, inşallah' denilerek umutlandırılıyor, ancak somut bir adım göremiyorum" dedi.

Bir anne olarak sesinin duyulmasını istediğini kaydeden Minguzzi, "Adalet beklemek bu kadar zor olmamalı. Bu yaşadığımız belirsizlik ve sessizlik, acımızı her geçen gün daha da büyütüyor. Lütfen bu zulme son verin. Ben yalnızca evladım ve tüm çocuklarımız için adalet istiyorum. Mücadelemden vazgeçmeye hiç niyetim yok. Hukuk ve adalet içinde, sesimi duyurmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
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