Minguzzi davasında çarpıcı gelişme! Sanık avukatı davadan çekildi

Minguzzi davasında çarpıcı gelişme! Sanık avukatı davadan çekildi
Güncelleme:
Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Sanık A.Ö.'nün avukatı kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle davadan çekildi. Avukat dilekçesinde "Yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine müdafiliğinden çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de 24 Ocak'ta alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen davada yeni gelişme yaşandı.

ENGELLİ RAPORU İDDİASI İNFİAL YARATTI

Son duruşmada cinayette adı geçen sanıklara engelli raporu alındığı öne sürülmüştü. İddialar tepkiye neden olurken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) iddiaları yalanlamıştı.

SANIK AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, son olarak duruşma sırasında tepkilere maruz kalan ve sanık A.Ö.'nün avukatı davadan çekildi.

"YANLIŞ YORUMLARA YOL AÇAN..."

Avukat çekilme dilekçesinde, "Yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine müdafiliğinden çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

böylelerini kimse savunmamalı.. sanığın bir çok hakları var... mağdur ise haklılığını ispatlamak için çok bedel ödüyor.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAytekin CANDAN:

gerçeğin ortaya çıkması için savunmalı bence. işlediği suç için ceza almalı. yanına ilave şuç eklenmemeli. ancak o zaman adalet adalet olur. eğer savunulmazsa yargısız infaz olur o zaman.

yanıt1
yanıt3
Haber YorumlarıMÜCAHİD:

güpegündüz apaçık cinayet savunulacak nesi var? keşke şeriat olsa.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLevent Şahin:

minguzi nin avukatı Sedat Peker'in avukatı karşı taraf riskli oldu avukat bey işin zordu sandı .babamı öyle geldi acaba

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Tırsmış denekki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
