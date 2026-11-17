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(İSTANBUL) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin TikTok'ta tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan Müslüm Ayberk Doğan'ın gözaltına alındıktan sonra üç ayrı suçtan tutuklandığını açıkladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapan bir kişinin tutuklandığını duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasına göre, TikTok'ta tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirtilen Müslüm Ayberk Doğan, 15 Kasım 2026 tarihinde gözaltına alındı.

ÜÇ AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Gözaltı işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Doğan, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "tehdit" ve "halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: ANKA