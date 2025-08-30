Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı

Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı
Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı
Evindeki minderini kaldıran kadın dehşet verici manzarayla karşılaştı. Minderinin altında birçok yaban arısı yuvası olduğunu gören kadın, "İnanamıyorum" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Evindeki minderin altında onlarca yaban arısının yuva yaptığını gören kadın, büyük korku yaşadı.

MİNDERİN ALTINDAN YABAN ARISI YUVALARI ÇIKTI

Evindeki minderi kaldıran bir kadın, hayatının şokunu yaşadı. Minderin altında onlarca yaban arısının yuva yaptığını gören kadın, neye uğradığını şaşırdı.

"İNANAMIYORUM"

Kadın, "Şuna bakar mısınız. İnanamıyorum. Ne olduğunu çözmüş değilim." diyerek korkusunu dile getirdi. O anlara ait video, sosyal medyada defalarca kez tıklandı.

