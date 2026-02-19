Haberler

Mimarlık fakültesi öğrencileri İş Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisi'ni inceledi

Mimarlık fakültesi öğrencileri İş Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisi'ni inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Marmaris'teki İş Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisi'ne düzenledikleri geziyle, tesisin mimari yapısı ve çevre dostu özellikleri hakkında bilgi aldılar.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Marmaris'te 4 ay önce açılan İş Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisi'ne inceleme gezisi düzenledi.

İçmeler Mahallesi'nde 18 dönüm alanda 4 ay önce açılan Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye ait İş Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisi, 188 oda ve 600 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri de tesisi gezerek, incelemelerde bulundu.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, tesiste öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin görüş ve projelerini dinleyen Kaya, mimarlık alanındaki çalışmalar, ilçenin doğal ve kültürel dokusunun korunarak geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulundu.

Tesisin Genel Müdürü Selçuk Akgün de öğrencilere tesis hakkında bilgi verdi.

Tesisin çelik ve kompozit yapı sistemiyle inşa edildiğini anlatan Akgün, şunları kaydetti:

"Tesis proje tasarımından itibaren çevre dostu ve sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak inşa edildi. Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin yanı sıra akıllı bina otomasyon sistemleri, arıtma sistemleri, çatı yüzeylerinde güneş enerjisi kullanımı ve yedek güç sistemleri entegreli. Ayrıca, çevresel etkilerin en aza indirilmesi amacıyla proje, LEED Platinum Sertifikası çalışmaları da devam etmekte."

Kaynak: AA / Sabri Kesen
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakımevindeki otizmli oğlu başka şehre nakledilmesin diye falezlere çıktı

Falezlere çıkıp "Oğlumu bu şehre sığdıramadılar" diye isyan etti
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit

Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
Oyuncu Bahar Şahin'den oruç açıklaması: Hiçbir zaman 30 gün tutamadım

Ünlü oyuncunun oruç açıklaması tartışma yarattı
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Bakımevindeki otizmli oğlu başka şehre nakledilmesin diye falezlere çıktı

Falezlere çıkıp "Oğlumu bu şehre sığdıramadılar" diye isyan etti
Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

Sevilen oyuncu ilk kez yanıt verdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi

Diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi