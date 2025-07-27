Mimar Sinan'ın Heykeline Zarar Verildi

Mimar Sinan'ın Heykeline Zarar Verildi
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Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'nde Mimar Sinan'ın heykeli kimliği belirsiz kişilerce vandalizme uğradı. Heykelin elleri boyanırken, burnu tahrip edildi. Mahalleli, heykelin daha görünür bir yerde olmasını talep etti ve muhtarlık onarım çalışmaları başlattı.

KAYSERİ'de, Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü Ağırnas Mahallesi'nde heykeline zarar verildi.

Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde dünyaca ünlü Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü ve kendisinin yaptığı çeşmenin arkasında yer alan heykeline zarar verildi. Mimar Sinan'ın heykelinin elleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce farklı renklerde boyanırken, burnu ise tahrip edildi. Mahalleli, heykelin gözle görülür bir yerde konumlandırılmasını istedi. Mahalle muhtarlığı tarafından heykeldeki tahribatın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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