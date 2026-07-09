Antalya'da vefat eden mimar Nejat Üreğen'in ismi parka verildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, vefat eden mimar Nejat Üreğen'in adı bir parka verildi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Üreğen'in isminin verildiği parkta düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Üreğen'in kentin kültürel mirasının korunmasına büyük katkı sunduğunu belirtti.

Mimar Üreğen'in meslek yaşamını Kaleiçi'nin korunmasına adadığını aktaran Uysal, "Park aynı zamanda önemli bir mesaj da taşıyor. Gelecek kuşaklar kültür mirasını koruma bilincini Nejat Üreğen gibi insanların anısını yaşatarak hatırlayacak." ifadelerini kullandı.

Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Fatmagül Yalçınkaya da Üreğen'in isminin Kaleiçi'nde yaşatılmasının mimarlık camiası için anlamlı olduğunu vurguladı.

Törende, Üreğen adına hazırlanan büstün açılışı da gerçekleştirildi.

Programa, eski Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı Bülent Baykal, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri ile çok sayıda kent sakini katıldı.