Milyonluk otomobil kağıt gibi ortadan ikiye bölündü, araçtakiler korkudan titredi - Haberler

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Milyonluk otomobil kağıt gibi ortadan ikiye bölündü, araçtakiler korkudan titredi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı. Videodaki lüks otomobilin kağıt gibi ortadan ikiye ayrıldığı görüldü.

Dünya genelinde koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında da otomotiv sektörü geldi. Sıfır araç tedarikindeki sorunlar, ikinci el araç piyasasının yükselmesine neden oldu.

ARAÇLAR GERİ ÇAĞRILDI

Dev şirketler, çok sayıda aracını hatalı olduğu gerekçesiyle geri çağırdı. Haliyle bu gelişmeler, otomobillere olan ilgiyi de yeniden artırdı.

ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan bir video ise kısa sürede çok sayıda izlenme aldı. Söz konusu videodaki lüks otomobilin ortadan ikiye bölündüğü görülüyor. Araçtakiler de bu anda büyük korku yaşadı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Otomobil, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

erman genç :

Zaten 2 parça araç çubuk kraker gibi nasıl ayrılacak öyle düzgünce tam ortadan,, Yine Türkiye Yine Şebeklik işte

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