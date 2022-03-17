Milyonluk otomobil kağıt gibi ortadan ikiye bölündü, araçtakiler korkudan titredi

Dünya genelinde koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında da otomotiv sektörü geldi. Sıfır araç tedarikindeki sorunlar, ikinci el araç piyasasının yükselmesine neden oldu.

ARAÇLAR GERİ ÇAĞRILDI

Dev şirketler, çok sayıda aracını hatalı olduğu gerekçesiyle geri çağırdı. Haliyle bu gelişmeler, otomobillere olan ilgiyi de yeniden artırdı.

ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan bir video ise kısa sürede çok sayıda izlenme aldı. Söz konusu videodaki lüks otomobilin ortadan ikiye bölündüğü görülüyor. Araçtakiler de bu anda büyük korku yaşadı.