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Son 100 yılın en büyük kasırgası Milton geliyor, halk bölgeyi terk etmeye başladı

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ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida'ya ilerleyen Milton Kasırgası'nın son 100 yılın en güçlü kasırgası olabileceğini açıkladı. Halk bölgeden ayrılmaya başladı.

NEW ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulundu. Florida kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 230 kilometreyi bulan Milton Kasırgası'yla ilgili, federal ve yerel yetkililer uyarıda bulunmaya devam ediyor. NWS tarafından yapılan açıklamada, "Milton rotasında kalırsa, bu 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak." ifadesine yer verildi.

KASIRGANIN ETKİLEYECEĞİ BÖLGE 5 METREYE KADAR SULAR ALTINDA KALACAK

Açıklamada, kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerin 3 ila 4,5 metreye kadar sular altında kalabileceği, büyük okyanus dalgalarına yola açabileceği tahmini paylaşıldı. Florida Valisi Ron DeSantis de son açıklamasında, eyalet yönetiminin Milton Kasırgası'nın ardından yaşananlarla başa çıkmak için "benzeri görülmemiş kaynaklar ayırdığını" belirtirken bölge sakinlerini "tahliye emirlerine uymaları konusunda" uyarmaya devam etti.

YOĞUN NÜFUSLU BİR BÖLGEYİ ETKİLEYECEĞİ KAYDEDİLDİ

Hava durumu takibi yapan The Wheater Channel isimli internet sitesinde ise kasırganın çarşamba gecesi geç saatlerde veya perşembe sabahı ABD anakarasına ulaşarak Florida'nın Tampa, Sarasota ve Fort Myers gibi yerleşim yerlerini içeren yoğun nüfuslu bir bölgeyi etkisi altına alması beklendiği kaydedildi. Ulusal Kasırga Merkezi, Milton Kasırgası'nın Meksika Körfezi'nde "hızla güçlenmeye devam ettiği" bilgisini paylaşmış ve son olarak bir seviye yavaşlayıp kategori 4'e inerek Florida kıyılarına doğru yoluna devam ettiğini bildirmişti.

Son 100 yılın en büyük kasırgası Milton geliyor, halk bölgeyi terk etmeye başladı
Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel

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