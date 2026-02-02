Bosna Hersek'teki Sırp lider Dodik, İsrail ziyaretinin ardından "ayrılıkçı" söylemlerini tekrarladı

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) görevden alınan eski Başkan Milorad Dodik geçen haftaki İsrail ziyaretinin ardından RS'nin bağımsızlığını istediğini ifade ederek "ayrılıkçı" söylemlerini sürdürdü.

Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği'nin (SNSD) lideri Dodik, Sırp Cumhuriyeti Radyo Televizyonu'nda (RTRS) katıldığı bir programda, "ayrılıkçı" söylemlerini yeniden dile getirerek, ana hedefinin RS'nin bağımsızlığı olduğunu ve uluslararası alanda oluşan zamanlamayı kullanmak istediğini savundu.

RS'nin bağımsızlığı ilan etmesi durumunda birkaç gün için 15 ülke tarafından tanınacağı iddiasında bulunan Dodik, Bosna Hersek'te Boşnakların hakimiyetini kabul etmediğini aktardı.

Bosna Hersek'te barışı koruyan Dayton Barış Antlaşması'nın geçerliliğini kaybettiğini öne süren Dodik, İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaretin kendileri açısından iyi geçtiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü kaydeden Dodik, "Son yıllarda yaptığım en iyi görüşmelerden biriydi. Netanyahu bize, büyük ve kalıcı dostlar olduğumuzu söyledi. İçinde bulunduğumuz durumda, bizim düşmanlarımız aynı zamanda İsrail'in de düşmanlarıdır." ifadesini kullandı.

Dodik, İsrail'in güvenliğinin tartışma konusu yapılamayacağını dile getirerek, bölgede yaşananların İsrail'in var olma ve egemenlik hakkını daha da görünür kıldığını savundu.

Yerel medyada yer alan ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığına dayandırılan açıklamada, Dodik'in söylemleri "tehlikeli ve sorumsuz" olarak nitelendirilirken, ayrılıkçı ifadelerin ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve anayasal düzenine doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulandı.

RS'nin geçici Başkanı Ana Trisic-Babic ve Dodik geçen hafta İsrail'i ziyaret etmiş ve burada, Netanyahu'nun yanı sıra İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşmüştü.

Dodik'in ayrılıkçı söylemleri ve görevden alınma süreci

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Dodik, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı.

Dodik liderliğinde RS Ulusal Meclisi (NSRS), Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Schmidt'in kararlarının, Resmi Gazetede yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

İhtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip olan Schmidt ise Dodik'in bu ayrılıkçı adımlarını kabul etmemiş ve NSRS'de alınan kararları iptal etmişti.

Dodik'in, "RS, Bosna Hersek'ten ayrılır" söylemleriyle ayrılıkçı tavrını sürdürmesi üzerine hakkında "OHR kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle iddianame hazırlanmış ve hapis cezası talep edilmişti.

Aralık 2023'te başlayan dava süreci kapsamında Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verilmiş, Bosna Hersek Mahkemesi de 1 yıl hapsi para cezasına çevirmişti.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu, 6 yıl siyasi yasak cezası verilen Dodik'i oy birliğiyle Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden almıştı.